Higuain, spunta la foto originale con il tifoso: l’ex bomber è stato vittima dell’intelligenza artificiale

Sui social era diventata virale la foto in cui l'ex Napoli appariva con un aspetto decisamente trasandato. In realtà, il tifoso ha confermato di averla modificata con l'IA, diffondendo quella originale.

“È lui o non è lui“? È lui, ma con l’IA. Gonzalo Higuain era apparso irriconoscibile in una foto staccata a Miami in un negozio di articoli sportivi, insieme a un fan. Sui social la foto, rilanciata da Marca e da El Nacional, è diventata virale in poche ore e ha diviso gli utenti; una parte non credeva potesse essere l’ex bomber di Napoli e Juventus, l’altra ironizzava sul suo aspetto trasandato.

Higuain vittima dell’intelligenza artificiale

Nelle scorse ore, è arrivata la conferma da parte del tifoso del Pipita di aver modificato la foto con l’intelligenza artificiale.

In realtà, Higuain appare semplicemente senza capelli e più robusto rispetto a quando giocava in Serie A, ma la barba è la solita che ha sempre avuto anche a Napoli.

Il fisico dell’ex centravanti era già cambiato quando giocava in Mls, ma non esageratamente come era stato mostrato nello scatto ritoccato con l’IA.