Floro Flores: “A Napoli ho vissuto emozione e sofferenza, rifiutai la Juve perché non volevo fare panchina”

A Fanpage: "Era un periodo difficile per il Napoli, non era quello di oggi, stava andando verso il fallimento; ti ritrovi senza certezze e con una famiglia sulle spalle".

Antonio Floro Flores ha raggiunto la promozione in Serie B con il Benevento e in un’intervista a Fanpage ha ripercorso alcuni momenti che hanno segnato la sua carriera, come l’esordio in Serie A col Napoli nel 2001 nella sconfitta per 3-0 contro la Roma.

L’intervista a Floro Flores: “La maglia del Napoli un sogno diventato realtà”

Da napoletano, l’esordio in Serie A per lui con la maglia azzurra è stato un sogno realizzato, anche se spiega le difficoltà che aveva il Napoli in quel periodo: “Sei napoletano, giochi con quella maglia… però nello stesso tempo era un periodo difficile per la società. Non era il Napoli di oggi, era un Napoli che stava andando verso il fallimento. Quindi emozione e sofferenza insieme“.

Non solo nella sua città, ma anche a Perugia Floro Flores si è ritrovato in situazioni difficili con il fallimento del club: “Non è facile, perché ti trovi senza certezze, senza sapere cosa succederà e con una famiglia sulle spalle. Però anche quelle esperienze ti formano“.

L’ex calciatore ha anche rifiutato un contratto con la Juventus nella sua carriera, ma specifica: “Non è che ho rifiutato la Juve, ho rifiutato di non giocare. Io volevo stare in campo, capire che giocatore ero. A 28 anni non volevo fare la panchina in una grande squadra, volevo giocare“.