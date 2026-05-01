Como-Napoli, le probabili formazioni: Di Lorenzo verso la panchina
Meret e Anguissa continuano a scaldare la panchina. Chance dal primo minuto per Beukema. Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.
Il Como cerca punti pesanti per il sogno Champions, il Napoli risponde con il suo attacco stellare. Fabregas si affida al talento di Nico Paz, mentre Conte punta tutto sul tridente guidato da Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.
Allo Stadio Sinigaglia va in scena un incrocio tattico ad alta tensione. I lariani confermano il 4-2-3-1 con Douvikas riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Baturina e Diao. Dall’altra parte, il Napoli schiera il consueto 3-4-2-1: fari puntati sulla mediana Lobotka-McTominay e sull’estro di Alisson Santos a supporto della punta danese. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.
Riserve a disposizione di Cesc Fabregas:
Vigorito, Tornqvist, Moreno, Van der Brempt, Diego Carlos, Sergi Roberto, Vojvoda, Rodriguez, Goldaniga, Lahdo, Caqueret, Kuhn, Morata
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
Le riserve scelte da Conte:
Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Di Lorenzo, Giovane, Gilmour, Spinazzola, Anguissa, Elmas, Mazzocchi