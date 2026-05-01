Como-Napoli, le probabili formazioni: Di Lorenzo verso la panchina

Meret e Anguissa continuano a scaldare la panchina. Chance dal primo minuto per Beukema. Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

Napoli Classifica Champions League Napoli Di Lorenzo

Ni Napoli 14/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Parma / foto Nicola Ianuale/iImage Sport nella foto: Giovanni Di Lorenzo

Il Como cerca punti pesanti per il sogno Champions, il Napoli risponde con il suo attacco stellare. Fabregas si affida al talento di Nico Paz, mentre Conte punta tutto sul tridente guidato da Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

Allo Stadio Sinigaglia va in scena un incrocio tattico ad alta tensione. I lariani confermano il 4-2-3-1 con Douvikas riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Baturina e Diao. Dall’altra parte, il Napoli schiera il consueto 3-4-2-1: fari puntati sulla mediana Lobotka-McTominay e sull’estro di Alisson Santos a supporto della punta danese. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Riserve a disposizione di Cesc Fabregas:

Vigorito, Tornqvist, Moreno, Van der Brempt, Diego Carlos, Sergi Roberto, Vojvoda, Rodriguez, Goldaniga, Lahdo, Caqueret, Kuhn, Morata

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

Le riserve scelte da Conte:

Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Di Lorenzo, Giovane, Gilmour, Spinazzola, Anguissa, Elmas, Mazzocchi

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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