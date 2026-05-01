Carlos Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti: serata da incubo per l’ex Napoli in Copa Sudamericana

Carlos Vinicius, ex calciatore di proprietà del Napoli tra il gennaio 2018 e il luglio 2019 (ceduto al Benfica per 17 milioni senza mai vestire la maglia azzurra), ha sbagliato tre rigori consecutivi in sei minuti durante Palestino-Gremio, terza giornata del Gruppo D della Copa Sudamericana. Tutti parati dal portiere cileno Sebastián Pérez. La partita è finita 0-0.

La sequenza è surreale. All’11’ del primo tempo l’arbitro Guillermo Guerrero concede un rigore al Gremio. Vinicius calcia, Pérez para tuffandosi alla sua sinistra. Ma il Var rileva che il portiere era avanzato oltre la linea di porta: rigore da ripetere. Al 14′ Vinicius cambia angolo, ma Pérez respinge ancora, stavolta con un colpo di mano che manda il pallone sul palo. Stesso problema: il Var conferma che Pérez aveva entrambi i piedi oltre la linea. Terza esecuzione al 17′: Vinicius scivola al momento del tiro e Pérez para senza difficoltà. Stavolta il rigore è regolare: il Gremio resta a zero.

Perché Vinicius ha calciato anche il terzo rigore?

L’allenatore del Gremio Luís Castro ha ammesso dopo la partita di aver provato a cambiare il rigorista prima della terza esecuzione. Voleva far calciare Willian e ha cercato di comunicare con il capitano in campo tramite Caio Paulista, ma nel caos del momento non è riuscito a far arrivare il messaggio. Vinicius si è ripresentato sul dischetto di sua iniziativa.

os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius – no primeiro, o goleiro se adiantou – no segundo, se adiantou também – no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026

Lo stesso attaccante brasiliano, 31 anni, ha commentato la serata con una risata amara: “Che notte. È difficile. Soprattutto quando succedono cose che non vediamo in ogni partita. Non è perché ho giocato male oggi che abbasserò la testa”.

Chi è Carlos Vinicius e qual è il suo legame col Napoli?

Carlos Vinicius arrivò al Napoli nel gennaio 2018, scoperto dal direttore sportivo Giuntoli al Real Sport Clube. Non giocò mai una partita ufficiale con gli azzurri e venne girato in prestito al Rio Ave (14 gol) e poi al Monaco. Nel luglio 2019 il Napoli lo cedette al Benfica per 17 milioni di euro, e in pochi mesi il suo valore triplicò fino a superare i 50 milioni, con il Benfica che rifiutò un’offerta da 55 milioni dalla Premier League. Da lì è passato al Tottenham, al PSV e al Fulham prima di approdare al Gremio. Non va confuso con Vinicius Jr. del Real Madrid.

❌GOL DO GRÊMIO ANULADO PELO VAR!! Rapaz, não é a noite do Carlos Vinícius. Ele marcou um belo gol chutando fora da área, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado. O árbitro deu toque de mão de Riquelme antes do passe para Carlos Vinícius. pic.twitter.com/riB23SyAkq — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) April 30, 2026

Come se la serata non fosse già abbastanza nera, al 78′ Vinicius ha segnato un bel gol a giro che avrebbe dato la vittoria al Gremio, ma il Var ha annullato per un fallo di mano di un compagno nell’azione precedente. Pérez, l’eroe di giornata, ha commentato: “Grazie a Dio ho potuto parare i tre rigori. Per il momento che stiamo attraversando era cruciale fare punti”.

Il precedente storico è inevitabile: Martín Palermo, nella Copa América 1999, sbagliò tre rigori contro la Colombia. Ma quei tre errori avvennero in momenti diversi della partita. Vinicius ha concentrato i suoi in un’unica, interminabile sequenza di sei minuti.