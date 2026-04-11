Per la Serie A solo Conte può risollevare la Nazionale

Tuttosport: il ticket Malagò-Lega Serie A, benedetto da De Laurentiis, sembra rappresentare il miglior viatico. È pensiero comune che solo lui possa risollevare giocatori sprofondati nella depressione.

Antonio Conte è sempre più al centro dei nomi per l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana. Gli Azzurri saranno guidati ad interim da Silvio Baldini, ct dell’Under 21, nelle due amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo.

Per il futuro bisognerà attendere prima la nomina del nuovo presidente Figc; se dovesse essere Malagò, la sua amicizia con De Laurentiis potrebbe essere decisiva.

Conte in Nazionale, per la Serie A è l’uomo giusto

Tuttosport scrive:

Il ticket Malagò-Lega Serie A, benedetto da Aurelio De Laurentiis, sembra rappresentare il miglior viatico per rivedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale (e nelle parole del presidente del Napoli circa la differenza di vedute sulla presenza dei tifosi in ritiro c’è chi ha visto un altro indizio sull’addio, ormai prossimo, dell’allenatore). È pensiero comune che solo lui possa risollevare giocatori sprofondati nella depressione: la storia dimostra cosa Conte riesca a ottenere con squadre reduci da stagioni disastrose (a partire dalla Juventus per arrivare al Napoli passando per il Chelsea) oppure da gruppi a cui far fare l’upgrade definitivo (l’Inter post-spallettiana).