Conte: “Vergara ha sentito pungere sotto al piede. Ci sarà da fare una pubblicazione medica sugli infortuni di quest’anno”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino

Napoli-Torino 2-1, Conte in conferenza

“Non era scontato con tutte le assenze vincere una Supercoppa e rimanere nelle posizioni nobili della classifica. Abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato e la soddisfazione mia è vedere che qualsiasi cosa accada non ci scalfisce di nulla. Iniziare a ritrovare qualche calciatore che mancava da mesi ci dà un po’ più di serenità, però al tempo stesso io voglio elogiare il gruppo che sta tirando la carretta da inizio anno. Siamo cresciuti tanto con le seconde linee e questo può essere un aspetto positivo anche per il prossimo anno. Non dimentichiamo le difficoltà di inserire i nuovi giocatori a inizio anno. Però sono molto soddisfatto di quello che ho visto, giocavamo col Torino e abbiamo dominato la partita. Dispiace di concedere sempre gol stupidi. Continuiamo a lavorare aspettando il ritorno degli altri, McTominay e forse Di Lorenzo dopo la sosta”

Cosa le rende più felice?

“È quello che dimostriamo in campo, è la squadra. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita nonostante mancasse anche Lobotka. Oggi era la prima volta che Gilmour giocava in quella posizione e lo ha fatto. Mi rende felice sapere di poter contare su un gruppo di giocatori che nel momento di difficoltà non si è pianto addosso e non ha cercato alibi. Poi è inevitabile che rientreranno i lungo degenti e questo non farà altro che aumentare la possibilità di scelta”.

McTominay come sta? E Vergara?

“McTominay ha incrementato il lavoro, sta convivendo con questa infiammazione e sembra sulla strada del recupero. Vergara non lo so, ha sentito sotto al piede pungere, quindi non lo so. Sicuramente è una cosa nuova che si va ad aggiungere alla lunga casistica perché quest’anno ci sarà da fare una pubblicazione medica su quello che è accaduto”