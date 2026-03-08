Italiano: “Nel calcio non c’è nulla di scontato. Il Napoli ha vinto dopo il 90esimo contro il Verona”

In conferenza stampa dopo la sconfitta col Verona: "Quando mi dicevano che avremmo fatto sei punti facili con Pisa e Verona, avevo risposto che non sarebbe stato così. Non possiamo dare per scontato di vincere contro tutti"

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha così commentato la sconfitta del suo Bologna. Le sue parole.

Le parole di Italiano

Cosa non ha funzionato oggi?

Il problema principale è stato non riuscire ad essere incisivi davanti alla porta. Ogni volta che commettiamo un errore dobbiamo poi correre ai ripari. Nelle ultime partite senza subire gol, erano decisive parate del portiere o chiusure provvidenziali dei difensori. Oggi, invece, siamo stati poco efficaci in attacco e fragili in difesa. In particolare, sul secondo gol si sarebbe potuto usare un cartellino giallo per fermare l’azione sul nascere. Peccato, perché volevamo conquistare altri tre punti.

Sulla sconfitta

Molti pensano che il Bologna possa vincere facilmente contro chiunque, ma non è così. Il Napoli ha segnato il gol decisivo dopo il 90° contro il Verona. Non condivido l’idea che sia tutto scontato. Quando mi dicevano che avremmo fatto sei punti facili con Pisa e Verona, avevo risposto che non sarebbe stato così. Non possiamo dare per scontato di vincere contro tutti. Oggi Castro ha avuto quattro occasioni semplici e non le ha concretizzate. Dietro abbiamo concesso troppo. Se non si è precisi in attacco e solidi in difesa, si può anche perdere, e ci sta contro una squadra di Serie A.

È mancata aggressività?

Questo sport mi fa impazzire perché, con 19 conclusioni, se fossimo stati più concreti la partita avrebbe avuto un altro esito. Avevo detto di usare qualche giallo e fermare le ripartenze sul nascere, ma non siamo stati attenti e abbiamo subito. Poi ci sono stati anche i gol mancati: a Torino Castro aveva segnato un grande gol da solo, mentre oggi in quattro tentativi molto più semplici ha sbagliato. Avevamo ritrovato compattezza e letture corrette su tutte le situazioni di pericolo, ma oggi siamo incappati in errori grossolani anche per nostre colpe. Avremmo potuto sfruttare meglio anche qualche disattenzione del Verona.

Sul match contro la Roma

Come ripeto sempre, bisogna archiviare e ripartire. Abbiamo superato un periodo complicato e ora dobbiamo rialzarci e prepararci per giovedì.