De Laurentiis, per cortesia, non portare Italiano a Napoli

Non è certo colpa di Lotito se la Lazio ha buttato la partita con l’Atalanta

Due volte in vantaggio, due volte si è fatta raggiungere. In uno stadio semivuoto. I tifosi hanno individuato in Lotito il male, ma senza di loro la Lazio stava per vincere. Kolarov ha sempre ragione, nei secoli dei secoli. Il più grave errore di Lotito è stato richiamare Sarri.