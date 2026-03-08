De Laurentiis, per cortesia, non portare Italiano a Napoli
Bologna-Verona termina 2 a1 per i butei: prima vittoria nel 2026 per i veneti. Da segnalare anche il gol del 3 a 1 annullato a Sarr all'86esimo. Fiorentina-Parma solo 0-0: viola quartultimi a un solo punto dalla zona calda. lo spettro della Serie B si fa sempre più concreto
La domenica della 28ª giornata di Serie A ha proposto Bologna-Hellas Verona e Fiorentina-Parma. La prima, terminata con il punteggio di 1-2, vede i felsinei cadere clamorosamente contro i butei grazie ai gol di Frese e Bowie, segnati nel giro di quattro minuti. Fiorentina-Parma, invece, piuttosto avara di emozioni, termina 0-0.
De Laurentiis, ascoltaci, tieni Italiano lontano da Napoli.
Bologna-Verona, il report del match
Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, il match si accende nella seconda frazione di gioco: Jonathan Rowe del Bologna va a segno al 49°, ma, sorpresa delle sorprese, i butei ribaltano tutto. Al 53° Martin Frese conclude dal limite sorprendendo Skorupski, mentre al 57° Bowie, tutto solo, deposita in rete l’assist di Orban, bravo a sfondare sulla sinistra.
Primo successo nel 2026 per il Verona. Il Bologna resta all’ottavo posto e può essere superato dal Sassuolo , che giocherà domani contro la Lazio. Gli scaligeri restano penultimi a 18 punti.
Fiorentina-Parma, il report del match
Tipico match soporifero da domenica: da segnalare un’occasione per i ducali al 13°, dopo una palla persa da Gudmundsson, con Strefezza che calcia alto. Per i viola, invece, da registrare un tiro alla mezz’ora di Fagioli, ribattuto dalla difesa crociata, e poco altro. Da segnalare anche i poderosi fischi che il pubblico viola ha riservato alla squadra al termine di una prima frazione piuttosto piatta.
Nel secondo tempo la compagine di Vanoli prova a scuotersi con Piccoli, che riceve palla dopo un cross ribattuto, ma ci mette troppo tempo a calciare e Delprato riesce a frapporsi. Nonostante i cambi, il match termina così.
Viola quartultimi a 25 punti (un solo punto sulla zona retrocessione) e Parma che, raggiunta quota 34 punti, vede la salvezza.