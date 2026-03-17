Il discorso di Ancelotti che cambiò le sorti di Borussia-Real Madrid: “Perdiamo troppi palloni”, altro che masturbatio

Il video pubblicato dal Chringuito. Siamo distanti anni luce dalle analisi dei capiscer: Carlo ascolta le opinioni dei suoi calciatori e poi va al sodo. Questo è il calcio, non le tavanate che vi propinano in tv, nei podcast o su internet

El Chiringuito ha pubblicato uno splendido retroscena legato alla finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid disputata nel 2024: il match, vinto dai blancos per 2-0 grazie ai gol di Dani Carvajal e Vinícius Júnior, si è sbloccato solo al 73°, dopo un primo tempo di difficoltà per la squadra di Carlo Ancelotti. Il discorso all’intervallo, con i relativi accorgimenti tattici, fa ben capire l’abilità oratoria e strategica di Carletto. Siamo ben lontani dalla masturbati grillorum con cui i presunti analisti hanno ridotto il calcio a un evento simile a un frattale. Una chicca assoluta.

Borussia-Real Madrid: ecco cosa si sono detti i blancos all’intervallo

Si parte coi calciatori che si incoraggiano l’un l’altro e spiegano cosa non sta funzionando:

Nacho: Bisogna soffrire, lo sappiamo.

Carvajal: Giochiamo 2 contro 3.

Kroos: Mendy e io difendiamo su Ryerson e Sancho, così non va bene: uno deve abbassarsi. Jude o Vini, non lo so, ma lì giochiamo due contro tre. Se uno si apre, quello in mezzo resta libero, oppure quello che si inserisce. Il terzino riceve sempre da solo, Rüdiger è libero ma ha anche bisogno di opzioni.

Modric: Serve tranquillità, queste finali non si possono vincere facilmente, bisogna soffrire.

Ancelotti prende parola

Carletto chiede ai suoi calciatori cosa preferiscono:

Se ci mettiamo così con il blocco basso, volete fare così o con il 4-4-2?

Nacho: Ci stanno facendo male quando ricevono e si girano. Io credo che così saremo più compatti (col blocco basso, ndr)

Carvajal: Quando ce l’ha il loro portiere o sui rinvii andiamo uomo contro uomo. Però se siamo con Rodrygo e Vini, alla fine fanno girare palla tra il portiere e Emre Can: una volta, due, alla terza escono e poi siamo in inferiorità.

Infine Ancelotti chiarisce

Proviamo a fare un blocco medio, però qui loro saltano e vanno in transizione. Allora abbassiamo un po’ il blocco, stiamo più compatti. Rüdiger è libero. Quando esce Brandt, Adeyemi è dentro, il terzino sinistro è con Carvajal. Qui, se Brandt salta, Fede Valverde è libero. E dobbiamo essere pazienti.

Quanti palloni abbiamo perso? Non dobbiamo rischiare, perché quando perdiamo palla, vanno in contropiede. Non è possibile. La chiave è non perdere il pallone, stanno aspettando questo. Quindi abbassiamo un po’ di più il blocco, stiamo più compatti e recuperiamo palla. Bisogna essere concreti nella nostra metà campo, dobbiamo avere fiducia. Cambiamo la dinamica.