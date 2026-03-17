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Il discorso di Ancelotti che cambiò le sorti di Borussia-Real Madrid: “Perdiamo troppi palloni”, altro che masturbatio

Il video pubblicato dal Chringuito. Siamo distanti anni luce dalle analisi dei capiscer: Carlo ascolta le opinioni dei suoi calciatori e poi va al sodo. Questo è il calcio, non le tavanate che vi propinano in tv, nei podcast o su internet

Ancelotti allenatori calcio real madrid

Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Brazil at the Monumental Banco Pichincha stadium in Guayaquil, province of Guayas, Ecuador on June 5, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

El Chiringuito ha pubblicato uno splendido retroscena legato alla finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid disputata nel 2024: il match, vinto dai blancos per 2-0 grazie ai gol di Dani Carvajal e Vinícius Júnior, si è sbloccato solo al 73°, dopo un primo tempo di difficoltà per la squadra di Carlo Ancelotti. Il discorso all’intervallo, con i relativi accorgimenti tattici, fa ben capire l’abilità oratoria e strategica di Carletto. Siamo ben lontani dalla masturbati grillorum con cui i presunti analisti hanno ridotto il calcio a un evento simile a un frattale. Una chicca assoluta.

Borussia-Real Madrid: ecco cosa si sono detti i blancos all’intervallo

Si parte coi calciatori che si incoraggiano l’un l’altro e spiegano cosa non sta funzionando:

Nacho: Bisogna soffrire, lo sappiamo.

Carvajal: Giochiamo 2 contro 3. 

Kroos: Mendy e io difendiamo su Ryerson e Sancho, così non va bene: uno deve abbassarsi. Jude o Vini, non lo so, ma lì giochiamo due contro tre. Se uno si apre, quello in mezzo resta libero, oppure quello che si inserisce. Il terzino riceve sempre da solo, Rüdiger è libero ma ha anche bisogno di opzioni.

Modric: Serve tranquillità, queste finali non si possono vincere facilmente, bisogna soffrire. 

Ancelotti prende parola

Carletto chiede ai suoi calciatori cosa preferiscono:

Se ci mettiamo così con il blocco basso, volete fare così o con il 4-4-2?

Nacho: Ci stanno facendo male quando ricevono e si girano. Io credo che così saremo più compatti (col blocco basso, ndr)

Carvajal: Quando ce l’ha il loro portiere o sui rinvii andiamo uomo contro uomo. Però se siamo con Rodrygo e Vini, alla fine fanno girare palla tra il portiere e Emre Can: una volta, due, alla terza escono e poi siamo in inferiorità.

Infine Ancelotti chiarisce

Proviamo a fare un blocco medio, però qui loro saltano e vanno in transizione. Allora abbassiamo un po’ il blocco, stiamo più compatti. Rüdiger è libero. Quando esce Brandt, Adeyemi è dentro, il terzino sinistro è con Carvajal. Qui, se Brandt salta, Fede Valverde è libero. E dobbiamo essere pazienti.

Quanti palloni abbiamo perso? Non dobbiamo rischiare, perché quando perdiamo palla, vanno in contropiede. Non è possibile. La chiave è non perdere il pallone, stanno aspettando questo. Quindi abbassiamo un po’ di più il blocco, stiamo più compatti e recuperiamo palla. Bisogna essere concreti nella nostra metà campo, dobbiamo avere fiducia. Cambiamo la dinamica.

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