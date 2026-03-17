Il confronto Leao-Pulisic è continuato negli spogliatoi dell’Olimpico: Allegri ha dovuto far da paciere

La Gazzetta: "Leao si è lamentato ancora con Pulisic per quel pallone che non gli ha passato. Un chiarimento più vivace del solito. Max Allegri è intervenuto per evitare che salisse la tensione"

Il fastidio manifestato da Rafael Leao nella partita persa contro la Lazio non si è placato subito e, anzi, è continuato anche negli spogliatoi. In particolar modo, il portoghese ha avuto da ridire suidiversi mancati passaggi di Pulisic. Ne parla Luca Bianchin sulla Gazzetta della Sport.

Scontro Leao-Pulisic: i dettagli

Se cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa e Christian Pulisic. Leao durante Lazio-Milan si è lamentato ad ampi gesti delle scelte di Pulisic, che non gli ha passato il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Quello che non si è visto in tv è il seguito all’interno dell’Olimpico.

In spogliatoio, Leao si è lamentato ancora con Pulisic, diciamo una richiesta di chiarimento tra compagni più vivace del solito. Max Allegri è intervenuto per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra i suoi due attaccanti. Classiche dinamiche di spogliatoio, non un episodio clamoroso ma la prova che qualcosa, in quell’attacco, non va.