Di Francesco nomina sant’Elmas: “Il Napoli aveva giocatori forti anche prima che entrassero McTOminay e DeBruyne”

A Dazn: "Io credo che noi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi abbiamo pagato l'uscita di Coulibaly e l'ingenuità del primo gol dove dovevamo chiudere. Abbiamo commesso degli errori che contro certe quadre paghi. Il Napoli era in grande difficoltà a costruire, poi dopo il gol sono stati favoriti"

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli

Napoli-Lecce, Di Francesco a Dazn

Sulle condizioni di Banda: “Si era preoccupato il ragazzo, ma sembra che sia stata solo una brutta botta”.

C’è tanto da costruire?

“Al di là della bravura dei giocatori del Napoli che c’erano anche prima che entrassero De Bryne e McTominay, c’era Sant’Elmas. Io credo che noi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi abbiamo pagato l’uscita di Coulibaly e l’ingenuità del primo gol dove dovevamo chiudere. Abbiamo commesso degli errori che contro certe quadre paghi. Il Napoli era in grande difficoltà a costruire, poi dopo il gol sono stati favoriti”

Cosa le è piaciuto oggi?

“Oggi mi è piaciuto molto che avevamo preparato delle situazioni offensive. Siamo cresciuti anche in questo. Quello che mi è piaciuto è anche la consapevolezza tattica di questa squadra”