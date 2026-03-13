De Rossi: “Hanno dubitato di me. So cosa sarebbe successo se avessimo perso contro la Roma con quella formazione”

In conferenza, riferendosi alla formazione (priva di Malinovskyi e Vitinha) schierata contro la Roma: "È gravissimo dubitare di una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra"

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Verona, Daniele De Rossi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il motivo? Le polemiche relative alla formazione schierata nel match contro la Roma: avendo lasciato fuori titolarissimi come Malinovskyi e Vitinha, ha dato modo alle malelingue di parlare a sproposito.

Le parole di De Rossi

“Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo”.