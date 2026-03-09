Circola una voce romantica: Mancini potrebbe allenare Sampdoria e Al Sadd contemporaneamente

La voce circola di nuovo, insistente come un refrain estivo: Roberto Mancini potrebbe tornare sulla panchina della Sampdoria. L’ex commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa nel 2021 sembra essere il nome forte per risollevare i blucerchiati in difficoltà, ora a un passo dalla zona retrocessione in Serie B. Forse è rimasto un briciolo di romanticismo, quel qualcosa di bello che invita a sognare.

Dopo l’addio di Gregucci e Foti, la società è in cerca di un timoniere capace di evitare un’altra stagione da incubo. La scorsa annata si era chiusa con la retrocessione sul campo, poi evitata grazie a una riammissione d’ufficio, e alla vittoria dei playout contro la Salernitana.

Ma come potrebbe Mancini allenare la Samp se è sotto contratto con l’Al Sadd?

La risposta potrebbe arrivare dalla Fifa e dalle circostanze straordinarie: lo stop del campionato qatariota a causa della guerra in Medio Oriente potrebbe permettere una sospensione temporanea del suo contratto, un po’ come accaduto in passato tra Russia e Ucraina. In questo scenario, Mancini potrebbe “congelare” il suo impegno a Doha e tornare in Italia per guidare la Samp, con la possibilità di rientrare in Qatar in un secondo momento.

Nel frattempo, la società non può permettersi di attendere. Sul tavolo ci sono anche altri nomi: Beppe Iachini, Guido Pagliuca, e persino piste che portano a Maran e Cioffi. Ma il fascino di Mancini è forte: ritroverebbe il figlio Andrea, direttore sportivo doriano, e con lui potrebbe tentare la missione salvezza, un’impresa che negli ultimi due anni si sta trasformando in un incubo.

Il nodo resta economico: accetterà di dimezzare il suo stipendio qatariota per amore della Samp, o preferirà attendere la Fifa e la situazione a Doha?