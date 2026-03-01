Caressa: “A Napoli, durante una telecronaca, un signore ci urlò: siete contro di noi, merde”

Al podcast di Giacomo Poretti: "Di tutta risposta Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: "Che c*o vuoi?". Al Maradona il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente"

Fabio Caressa, intervenuto al Poretcast (il podcast di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), ha raccontato un episodio accaduto in tribuna stampa dello stadio Maradona durante un match del Napoli.

Le parole di Caressa

“A Napoli il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente. Quindi succedono cose divertente. Esempio: azione in area di rigore? C’è sempre chi urla: non era rigore? Non era rigore? E magari prendono il monitor della telecronaca, se lo girano… Un giorno un signore elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e comincia ad urlare: “Siete contro Napoli, me*a!”. Beppe Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: “Che c*o vuoi?”