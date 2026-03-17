Bakayoko trasforma lo spogliatoio in uno show room di Louis Vuitton, il Lipsia non approva

Ha mostrato sui social il suo armadietto pieno di lusso e accessori firmati. La dirigenza del Lipsia non ha preso bene la passerella piena di borse e peluche.

Nel mondo dorato dei social, anche uno spogliatoio può trasformarsi in passerella. Johan Bakayoko ha deciso di fare un po’ di show, postando una foto del suo armadietto che più che uno spazio sportivo sembrava una suite di lusso. Accanto alla maglia e agli oggetti personali, il centrocampista ha messo in bella mostra la sua collezione di borse Louis Vuitton, completa di gadget e persino due orsetti di peluche firmati. Totale del “set da star”: tra 8mila e 9mila euro.

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Se la dirigenza sperava di vedere concentrazione e professionalità, probabilmente si è ritrovata a sospirare davanti a tanto glamour. Perché quando il campo chiama e il tuo armadietto sembra un negozio di alta moda, la pazienza dei dirigenti rischia di finire… in saldo.

Perché il Lipsia si è arrabbiato con Johan Bakayoko

I vertici del club tedesco non hanno preso bene l’atteggiamento di Bakayoko, giudicandolo poco professionale in un periodo in cui la squadra sta faticando e i risultati non sono dei migliori. Il centrocampista ha accumulato appena 40 minuti nelle ultime due gare, dopo solo 12 minuti in cinque partite precedenti, a testimonianza di un momento complicato.

La dirigenza si aspettava tutt’altro livello di impegno da parte del giocatore, invece alcuni comportamenti agli allenamenti hanno suscitato perplessità, con atteggiamenti più simili a quelli di un influencer che di un professionista. Franziska Pietschmann, responsabile della gestione della squadra, ha sottolineato pubblicamente che Bakayoko spesso non è tra i primi a prepararsi per trasferte o spostamenti: “Quando il volo parte tra 30 minuti, lui impiega molto più tempo degli altri”. Il recente episodio legato al suo armadietto ha quindi infiammato ulteriormente il malcontento interno al Lipsia.