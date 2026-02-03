Lindsey Vonn si è rotta il crociato, “ma domenica a Cortina gareggio lo stesso” (VIDEO)

"Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso. Sono fiduciosa"

Lindsey Vonn si è rotta completamente rotto il crociato sinistro nella caduta a Crans Montana. Ma non ha alcuna intenzione di non partecipare, per questo, alle Olimpiadi di Milano-Cortina che cominciano domenica prossima. Ovvero: Vonn ha intenzione di fare la discesa libera, con un crociato rotto, domenica prossima.

“Mi sono completamente rotta il crociato sinistro a Crans Montana“, ha detto in conferenza stampa. “Farò tutto quello che potrò per essere al cancelletto di partenza domenica a Cortina. Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso. Sono fiduciosa di poter scendere in pista domenica”.

“Ho un edema osseo, e una lesione al menisco che però non sappiamo se fosse precedente a questo infortunio. Ma sono qui per sciare. Mi sento stabile e forte. E con l’aiuto di un tutore sono fiduciosa di poter gareggiare”.

😳‼️ Absolutamente heroico. Lindsey Vonn, triple campeona olímpica, competirá en #MilanoCortina2026 ¡con rotura de cruzado! 🇺🇸 Se cayó hace cuatro días en la Copa del Mundo de Crans-Montana y pese a ello, saldrá el domingo: “Me siento fuerte, he esquiado hoy” 📺 Lo veremos en… pic.twitter.com/6x96p6SPRn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 3, 2026

La campionessa olimpica di Vancouver 2010 deve valutare anche la sua eventuale partecipazione al Supergigante.

Qui raccontava il suo già incredibile ritorno alle competizioni.