Lindsey Vonn si è rotta il crociato, “ma domenica a Cortina gareggio lo stesso” (VIDEO)

"Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso. Sono fiduciosa"

Lindsey Vonn Crans Montana

First-placed US Lindsey Vonn cries on the podium as she celebrates after competing in the women's downhill race during the FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026, in St Moritz, south-eastern Switzerland on December 12, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Lindsey Vonn si è rotta completamente rotto il crociato sinistro nella caduta a Crans Montana. Ma non ha alcuna intenzione di non partecipare, per questo, alle Olimpiadi di Milano-Cortina che cominciano domenica prossima. Ovvero: Vonn ha intenzione di fare la discesa libera, con un crociato rotto, domenica prossima.

Mi sono completamente rotta il crociato sinistro a Crans Montana, ha detto in conferenza stampa. “Farò tutto quello che potrò per essere al cancelletto di partenza domenica a Cortina. Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso. Sono fiduciosa di poter scendere in pista domenica”.

“Ho un edema osseo, e una lesione al menisco che però non sappiamo se fosse precedente a questo infortunio. Ma sono qui per sciare. Mi sento stabile e forte. E con l’aiuto di un tutore sono fiduciosa di poter gareggiare”.

La campionessa olimpica di Vancouver 2010 deve valutare anche la sua eventuale partecipazione al Supergigante.

