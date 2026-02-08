La Gazzetta dà 5 a Massa (arbitro di Genoa-Napoli): si perde entrambi i rigori. Voto 5 anche dal Corsport
Mentre i social anti-Napoli gridano allo scandalo, sui quotidiani nessuna polemica sui quotidiani per il rigore concesso alla squadra di Conte. Ma Massa bocciato lo stesso
Massa bocciato sia da Gazzetta che da Corriere dello Sport. Si perde entrambi i rigori, li assegna solo grazie al Var. Nessuna polemica sui quotidiani per il rigore concesso al Napoli mentre i social anti-Napoli gridano allo scandalo.
Ecco cosa scrive la Gazzetta:
Rigore dopo 12 secondi: Vitinha si avventa sull’errore di Buongiorno e cade dopo un contatto con Meret: anche se trascina un po’ la gamba destra, c’è lo sgambetto; Massa indica fallo di fondo ma, richiamato al monitor da Di Bello, assegna il penalty. Dubbi sul giallo al portiere per chiara occasione da gol (rosso depenalizzato) poiché il pallone stava scorrendo verso l’esterno. Al 31’ s.t. espulso Juan Jesus per doppio giallo (entrambi corretti). Nel recupero, contatto Cornet-Vergara. Secondo rigore dato al monitor: non è un pestone affondato ma strisciato.
Massa 5 – Si perde entrambi i rigori all’alba e al tramonto del match. Nel mezzo, non sempre centrato nelle decisioni.
E poi il Corriere dello Sport:
Avvio di gara subito confusionario per Massa che al primo minuto non ritiene falloso, confermandolo anche con evidenti gesti della mano, l’intervento di Meret su Vitinha, salvo poi cambiare giudizio dopo la revisione al monitor. Dalle immagini si vede l’attaccante del Genoa che, prima del contatto con il portiere del Napoli, trascina evidentemente la gamba, ma Meret, in ritardo, ostacola la corsa dell’avversario, ed è questo aspetto che spinge l’arbitro ad assegnare il calcio di rigore.
A livello disciplinare è un errore l’ammonizione estratta da Massa per l’episodio. Non era una chiara occasione da rete (Dogso) ma, visto che la direzione del pallone era verso l’esterno, una Spa, da depenalizzare a livello disciplinare per l’intervento genuino. E più di un dubbio rimane anche sul primo cartellino giallo mostrato al 13’ st a Juan Jesus, che poi al 23’ st verrà espulso per somma di ammonizioni. Il giallo arriva dopo un intervento, a gioco fermo, su Vitinha per comportamento antisportivo ma per la situazione sarebbe stato più che sufficiente un richiamo. Ineccepibile, invece, la seconda ammonizione per la trattenuta, seppur lieve, su Ekuban che stava innescando un’azione promettente.
RIGORE. Anche nel finale serve il richiamo del Var per far punire con un rigore il pestone di Cornet su Vergara.