La Gazzetta dà 5 a Massa (arbitro di Genoa-Napoli): si perde entrambi i rigori. Voto 5 anche dal Corsport

Massa bocciato sia da Gazzetta che da Corriere dello Sport. Si perde entrambi i rigori, li assegna solo grazie al Var. Nessuna polemica sui quotidiani per il rigore concesso al Napoli mentre i social anti-Napoli gridano allo scandalo.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Rigore dopo 12 secondi: Vitinha si avventa sull’errore di Buongiorno e cade dopo un contatto con Meret: anche se trascina un po’ la gamba destra, c’è lo sgambetto; Massa indica fallo di fondo ma, richiamato al monitor da Di Bello, assegna il penalty. Dubbi sul giallo al portiere per chiara occasione da gol (rosso depenalizzato) poiché il pallone stava scorrendo verso l’esterno. Al 31’ s.t. espulso Juan Jesus per doppio giallo (entrambi corretti). Nel recupero, contatto Cornet-Vergara. Secondo rigore dato al monitor: non è un pestone affondato ma strisciato.

Massa 5 – Si perde entrambi i rigori all’alba e al tramonto del match. Nel mezzo, non sempre centrato nelle decisioni.

E poi il Corriere dello Sport:

Avvio di gara subito con­fu­sio­na­rio per Massa che al primo minuto non ritiene fal­loso, con­fer­man­dolo anche con evi­denti gesti della mano, l’inter­vento di Meret su Viti­nha, salvo poi cam­biare giu­di­zio dopo la revi­sione al moni­tor. Dalle imma­gini si vede l’attac­cante del Genoa che, prima del con­tatto con il por­tiere del Napoli, tra­scina evi­den­te­mente la gamba, ma Meret, in ritardo, osta­cola la corsa dell’avver­sa­rio, ed è que­sto aspetto che spinge l’arbi­tro ad asse­gnare il cal­cio di rigore.

A livello disciplinare è un errore l’ammonizione estratta da Massa per l’episodio. Non era una chiara occasione da rete (Dogso) ma, visto che la direzione del pallone era verso l’esterno, una Spa, da depenalizzare a livello disciplinare per l’intervento genuino. E più di un dubbio rimane anche sul primo cartellino giallo mostrato al 13’ st a Juan Jesus, che poi al 23’ st verrà espulso per somma di ammonizioni. Il giallo arriva dopo un intervento, a gioco fermo, su Vitinha per comportamento antisportivo ma per la situazione sarebbe stato più che sufficiente un richiamo. Ineccepibile, invece, la seconda ammonizione per la trattenuta, seppur lieve, su Ekuban che stava innescando un’azione promettente.



RIGORE. Anche nel finale serve il richiamo del Var per far punire con un rigore il pestone di Cornet su Vergara.