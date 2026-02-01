Io, tifosotto ignorante (ma pagante), dico: “Dottor Canonico, ne avesse imbroccata una di previsione”

La scienza non è democratica

Vogliamo veramente far passare il principio che per parlare (o scrivere) di pallone, bisogna essere scienziati? E così privarci della possibilità di pariare che tanto ci avvicina all’umanità e, allo stesso tempo, ci allontana dai costosi percorsi in analisi?

Rivendico con forza e dignità il mio ruolo di tifoso ignorante (e pagante)!

Perché il pericolo non sono le chiacchiere da bar, ma quanto seriamente queste vengano prese dagli addetti ai lavori.

Ormai, una qualsiasi conferenza stampa calcistica è raccontata e vissuta dai protagonisti, con più enfasi della cerimonia di consegna dei nobel. I miei preferiti sono i mistici. Ad esempio, quando parla Spalletti, sento distintamente un profumo di incenso e, a seconda delle circostanze di tempo e spazio, qualche coro angelico.

Menzione d’onore per il prof. dott. Canonico Raffaele che, in una recente ed apprezzatissima intervista, ha previsto:

rientro Anguissa (sbagliato),

rientro Rahamani (sbagliato) per non parlare di Neres di cui non si è mai capito perché abbia giocato con il Parma.

Ma allora con chi ce l’aveva quando ha consegnato a noi tifosotti che danzavamo intorno al piede d’oro, le tavole con su scritto l’esergo in bella vista su l’home page?

Giustino Amabile