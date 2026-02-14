Fabregas ha ragione ma indubbiamente rosica: “Nel secondo tempo non si è giocato”

Cesc Fabregas, intervenuto a Dazn, ha commentato così la sconfitta maturata contro la Fiorentina.

Le parole di Fabregas

A Dazn:

” Mi fa arrabbiare non essere riuscito a far comprendere ai ragazzi l’importanza della partita. Ho provato per tutta la settimana, mostrando video motivazionali, forse anche troppo. Dopo una gara complicata come quella di Napoli, non è facile confermarsi: quando parlano troppo bene di te, può indebolirti. Mi ha ricordato una partita in Serie B contro l’Ascoli, quando subimmo un gol e poi non si gioco più”

Questa è una sfida che va vinta al di là della tattica; bisogna trovare la motivazione per ripartire dopo una grande vittoria. È la mentalità che stiamo cercando di instillare qui: siamo giovani e si può sbagliare, ma oggi, come allenatore, mi sento male.

Abbiamo sbagliato atteggiamento: il messaggio all’avversario va dato subito, mostrando voglia di attaccare con energia e serenità. Abbiamo provato, il primo tempo non mi è piaciuto; nel secondo non si è giocato.”

Su Morata

“Morata provocato? Chi non sa gestire le provocazioni dovrebbe fare un altro sport, fa parte del calcio. Morata è un giocatore esperto, mi aspetto molto di più da lui; deve reagire in modo diverso. Non bisogna cadere nella provocazione: loro fanno il loro gioco e noi il nostro. Non deve diventare un alibi, non mi piace; tu giochi la tua partita e ciò che fanno gli altri non deve influenzarti.“