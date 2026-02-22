Conte giocoforza avrebbe dovuto parlare degli arbitri e lo ha fatto il Calcio Napoli attraverso le parole del ds Manna

Conte non parlerà con i media, ha parlato Manna

Antonio Conte ha deciso che non parlerà con i media. Ha parlato il ds Giovanni Manna. Conte giocoforza avrebbe dovuto parlare degli arbitri e lo ha fatto il Calcio Napoli con l’intervento del direttore sportivo che ha sottolineato l’inspiegabile gol annullato a Gutierrez per fallo inesistente di Hojlund. Gol che sarebbe stato il 2-0 del Napoli.

Conte ha deciso quindi di non parlare. E a nostro avviso ha fatto bene.

A Sky non hanno dubbi: “Napoli danneggiato dall’arbitro Chiffi. Adottati metri diversi per rigore e gol annullato”

L’arbitraggio di Chiffi è protagonista anche negli studi di Sky Sport.

Bucciantini: “Quel che colpisce è la non coerenza degli episodi. Quel contatto era troppo per un rigore e viene sanato dal Var. Per lo stesso motivo, allora, il corpo a corpo vale anche dopo, non è fallo nemmeno dopo, quello tra Hojlund e Hien non è un contatto dove uno fa fallo e prende vantaggio”.

Minotti sulla stessa lunghezza d’onda: “Partita indirizzata dall’arbitro. Sul rigore il contatto c’è ma non tutti i contatti sono falli, il Var riesce a correggere la propria valutazione. Per lo stesso motivo, il secondo gol era buono, ha condizionato la partita, il Napoli avrebbe messo la pietra sul match”.

Da studio: “Il Napoli è stato danneggiato dall’arbitraggio, va sottolineato”.