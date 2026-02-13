Conte le prova tutte per sopperire all’emergenza a centrocampo, in allenamento ha schierato Gutierrez
Il Napoli continua a convivere con un’emergenza che sembra non finire mai e i margini di manovra per Antonio Conte restano ridotti, soprattutto a partita in corso. I numeri lo confermano: in questa stagione gli azzurri hanno trovato un solo gol dalla panchina, quello di Lucca contro il Pisa lo scorso 22 settembre. Un dato che spiega la necessità di ampliare le soluzioni offensive e tattiche, puntando sulla crescita di Giovane, Alisson Santos e Lukaku, ma anche lavorando su nuove idee come l’esperimento di Miguel Gutierrez a centrocampo, possibile alternativa in un reparto spesso in affanno.
Il Corriere del Mezzogiorno svela che nella partita di allenamento contro l’Ischia Conte ha provato Miguel Gutierrez a centrocampo:
“La crescita di Giovane, Alisson Santos e Lukaku è fondamentale per consentire a Conte di poter disporre di qualche soluzione in più durante la partita, il Napoli in questa stagione ha trovato un solo gol dalla panchina: quello di Lucca contro il Pisa lo scorso 22 settembre. Il tridente Giovane-Lukaku-Alisson Santos ha catturato l’attenzione ma anche l’esperimento tattico con Gutierrez in mezzo al campo, un’altra opzione da considerare in virtù dello stato d’emergenza cronico che affligge il Napoli”.