Lucca, pessima prestazione da titolare nel Nottingham, i tifosi: “Deve andarsene”, “è un asino”

Ha giocato 71 minuti e toccato la miseria di 11 palloni. È già lontano il ricordo del gol all'esordio

Se la prima apparizione in Premier, col Nottingham Forest, era andata benissimo con il gol segnato appena entrato (ma il Nottingham aveva comunque perso 3-1), la seconda è andata decisamente male. Lucca è stato schierato titolare contro il Wolverhampton ultimo in classifica. È rimasto in campo per 71 minuti e la sua prestazione è stata orribile: appena undici i palloni i toccati in 71 minuti, come se non fosse proprio sceso in campo.

I tifosi lo hanno criticato su X. C’è chi lo definisce esilarante, ridicolo, asino. Chi si augura il suo ritorno in Italia

E dire che dopo il gol alla prima apparizione, Lucca si era subito sfogato presumibilmente contro Antonio Conte con frecciatine evangeliche: “Perdona loro perché non sanno”.

