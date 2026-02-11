Ha giocato 71 minuti e toccato la miseria di 11 palloni. È già lontano il ricordo del gol all'esordio

Lucca, pessima prestazione da titolare nel Nottingham, i tifosi: “Deve andarsene”, “è un asino”

Se la prima apparizione in Premier, col Nottingham Forest, era andata benissimo con il gol segnato appena entrato (ma il Nottingham aveva comunque perso 3-1), la seconda è andata decisamente male. Lucca è stato schierato titolare contro il Wolverhampton ultimo in classifica. È rimasto in campo per 71 minuti e la sua prestazione è stata orribile: appena undici i palloni i toccati in 71 minuti, come se non fosse proprio sceso in campo.

I tifosi lo hanno criticato su X. C’è chi lo definisce esilarante, ridicolo, asino. Chi si augura il suo ritorno in Italia

E dire che dopo il gol alla prima apparizione, Lucca si era subito sfogato presumibilmente contro Antonio Conte con frecciatine evangeliche: “Perdona loro perché non sanno”.

Lorenzo Lucca is hilarious to watch, he never fails to make me laugh when I watch him. Donkey — MrMoanivator (@MrMoanivator) February 11, 2026

Lucca’s got to come off and be sent back to Italy what am I watching here — Brandon (@brandonnffc) February 11, 2026