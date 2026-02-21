Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. La qualificazione Champions è ancora aperta”

Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. Dimarco ha un piede decisamente migliore del mio”

Chivu a Dazn dopo Lecce-Inter 0-2.

Avevate previsto il gol di Mkhitaryan in panchina.

“Non guardo quello che succede dietro di me. Forse loro lo avevano previsto. Ci speravamo, dovevamo sfruttare le palle inattive, non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo, per fortuna abbiamo un giocatore straordinario come Dimarco che ha un piede molto bello. Decisamente migliore del mio, del sinistro di Kolarov non posso parlare sennò si offende”.

Dal derby 13 vittorie e un pareggio, siete a più dieci, mentre in Champions quattro sconfitte e una vittoria. Quanto sarebbe un peccato uscire?

Chivu: “Battiamo colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà, e che nessuno ci regala nulla. Abbiamo visto quello che è accaduto mercoledì a Bodo, dobbiamo essere pronti per martedì, la gara è ancora aperta, la qualificazione è in bilico”.

I fischi a Bastoni non hanno riaperto il caso perché lui aveva la testa al campo. Che si sente di dire?

“Per me è un capitolo chiuso, apprezzo la personalità del ragazzo, del difensore. Dal punto di vista umano ci ha messo la faccia, ha capito l’errore, gli fa onore, ha chiesto scusa, è consapevole che prima di tutto c’è la squadra e le nostre ambizioni”.

Thuram, eravamo abituati ad altre prestazioni, sembra macchinoso, un po’ in surplace. Vede un piccolo passo indietro da parte sua?

Chivu: “Ho 24 giocatori meravigliosi che cercano di dare il massimo. A me è piaciuto, ha corso tanto, ha cercato la profondità, ha cercato sponde, come Frattesi, siamo tutti coinvolti, siamo tutti sul pezzo, ci alleniamo bene, manteniamo la calma, mi prendo tutto quello che di buono hanno fatto. Faccio loro i complimenti, se lo meritano”.

Dumfries.

“Con noi qualcosina ha fatto, questa settimana meno perché siamo sempre stati in viaggio. Da domani è ufficialmente col gruppo, farà tutto, Calhanoglu credo che anche lui col lunedì sarà col gruppo”.