Vergara: «In campo in Champions porto la fame e la napoletanità».

Gioca titolare contro il Copenaghen. Conte ha scelto lui («perché lo merita»).

Vergara al debutto da titolare in Champions dal primo minuto. Intervista a Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio Copenaghen-Napoli. È pi emozionate da giocatore?

«Quando facevamo i raccattapalle, eravamo noi a gridare l’urlo a centrocampo, da giocatore è ancora più emozionante».

Tu sei un figlio della Campania, sei di Frattaminore, che cosa porti tu – napoletano – in campo stasera?

«Sicuramente porto la fame e la napoletanità, poi con tutti i tifosi che sono arrivati, tantissimi, è più facile: ci daranno una mano».