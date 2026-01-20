Conte: «Ho scelto Vergara perché se lo meritava più di altri. Sono meritocratico»

A Sky: «Gli ho detto è giusto che ci dia una mano, se ti scegliamo significa che crediamo in te»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima della sfida di Champions contro il Copenaghen

Copenaghen-Napoli, le parole di Conte

Che sensazioni ha raccolto nello spogliatoio?

«La sensazione di una squadra concentrata che sa l’importanza della partita. Sappiamo in che situazione di classifica siamo. Ho trovato una squadra conscia si tutto e pronta a combattere e superare ogni difficoltà»

Avevate poche soluzioni, ha scelto Vergara, perché?

«Perché lo merita, merita più di altri e gioca lui. Sono molto meritocratico, chi merita gioca. Significa che sta meglio di altri»

Cosa gli ha detto?

«Quello che ho detto ieri. Gli ho detto è giusto che ci dia una mano, se ti scegliamo significa che crediamo in te»