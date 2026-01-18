Vergara: «Nel Napoli ci diamo una mano nonostante gli infortuni, a Copenaghen dobbiamo vincere»

A Crc: «Mi piace la posizione da trequarti, ma non sono contento di come ho giocato (col Sassuolo ndr). Ascoltavo una canzone: si chiama "Ricco e povero", io mi sento ricco a giocare nel Napoli»

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc. Di seguito le sue parole riportate integralmente.

Vergara: «Mi sento ricco, è quello che provo quando gioco col Napoli»

«Partita difficile contro il Sassuolo, anche perché quando segni così presto o ne fai tanti oppure rischi che finisca male. Gara sofferente, ma bravi noi a portare la vittoria a casa. Siamo sicuramente riusciti a trovare più spazi tra le linee, ma forse ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Mi piace giocare sulla trequarti, anche se oggi non sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ma esordire al Maradona dal primo minuto in Serie A è un’emozione. Ti racconto un aneddoto: stavo sentendo una canzone, “Ricco e povero”, prima di entrare in campo. Io oggi mi sento ricco, perché giocare con questa maglia addosso e per questi tifosi dal primo minuto titolare è un orgoglio.»

Sul gruppo

«Questo gruppo ha un forte spirito di sacrificio e si vede. Gli infortuni e la stanchezza sicuramente si fanno sentire, perché giochiamo ogni tre giorni. Ma noi cerchiamo di farci trovare sempre tutti pronti e ci diamo una mano.»

Champions League.

«Sarà sicuramente difficile preparare in questi pochi giorni la sfida contro il Copenaghen, ma è una partita importantissima. Vogliamo tutti andare avanti in Champions, quindi dobbiamo vincere.»