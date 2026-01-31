Sulemana, la proposta della Roma piaceva più di quella del Napoli all’Atalanta
Il Corriere di Bergamo scrive che i giallorossi offrono un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze e alla qualificazione in Champions, mentre il Napoli offre solo un prestito con diritto di riscatto.
Si è parlato molto di Kamaldeen Sulemana al Napoli. Per il classe 2002 dell’Atalanta c’era anche l’interesse della Roma, ma secondo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni, il club azzurro sarebbe stato in vantaggio sulla squadra di Gasperini.
L’edizione odierna del Corriere di Bergamo ha scritto sulle proposte arrivate all’Atalanta per Sulemana:
“Il blitz turco per Lookman ha congelato la partenza di Sulemana, finito nei radar sia del Napoli che della Roma. Il club allenato da Gasperini nelle ultime ore aveva fatto uno scatto in avanti per l’attaccante ghanese classe 2002 voluto in estate da Juric. La proposta della Roma piaceva di più di quella del Napoli: i giallorossi offrono un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze e alla qualificazione in Champions, mentre il Napoli offre solo un prestito con diritto di riscatto. L’Atalanta però non vuole privarsi di entrambi gli esterni offensivi sinistri per cui, nell’attesa di dipanare l’affare Lookman, ha bloccato la partenza di Sulemana”.
Intanto le trattative sono al momento ferme in attesi di capire quale sarà il futuro di Lookman