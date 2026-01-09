Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica
Fabrizio Romano: «Il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Il giocatore è stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio inimmaginabile».
Raheem Sterling è stato riaccostato al Napoli come la scorsa estate, ma non potrebbe arrivare in prestito, in quanto il Chelsea ha terminato gli slot per i prestiti internazionali.
Sterling accostato al Napoli, la situazione
Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha dichiarato:
«Attenzione al nome di Sterling, perché non può andare in prestito all’estero, il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Ma il giocatore è aperto a un’esperienza all’estero. E’ stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio inimmaginabile [circa 19 milioni l’anno, ndr]. Oggi non è una priorità per il Napoli, sia per costi che per scelta tecnica. E’ un’idea, è in un cassetto, ma non è una priorità, che sono a altre».