Conte non parla. Stellini: «Non vogliamo parlare del rigore, ma della reazione che abbiamo avuto dopo il calcio di rigore»

Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio

Sulla decisione del rigore?

«Io passerei oltre, non mi soffermerei anche perché veniamo da una settimana complicata. Penserei alla reazione dopo il calcio di rigore che ci dà grande forza. Abbiamo una squadra che ha dimostrato di valere lo scudetto»

La decisione ha fatto arrabbiare Conte che non è venuto oggi. Ha scambiato con lui qualche parola?

«C’è grande soddisfazione per la reazione che c’è stata. Noi non abbiamo visto l’episodio e la reazione era per il gol subito. Non commentiamo l’episodio per non riavvolgere il nastro»

Perché Conte non è venuto?

«Altre volte dopo un’espulsione ha deciso in passato di non venire, speriamo che non succeda ancora»

«Siamo in un ottimo momento dal punto di vista fisico. Lo siamo da un bel pio’ di tempo, ma non abbiamo grandi rotazioni, dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Rimontare per due volte l’Inter a San Siro non p mai facile. Ma credo che la squadra abbia meritato il pareggio. Siamo entrati in campo convinti di poter far male»

Su Hojlund?

«È arrivato quando tutto era già iniziato. Non lo abbiamo mai visto molto nei mesi di settembre e ottobre, ma lui ha subito messo grande umiltà e disponibilità per imparare a giocare in un ruolo non suo»