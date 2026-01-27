Spalletti non risponde alla domanda su Conte: «Ma di cosa parliamo? Parliamo di Champions»

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport, presentando la sfida di Champions contro il Monaco. Non è mancata una risposta alla querelle con Conte (qui la sua risposta su Instagram).

Le parole di Spalletti

Che match si aspetta contro il Monaco?

«Loro non faranno calcoli, verranno a giocarla per conquistare i tre punti. Non possono permettersi di lasciarla in bilico e rischiare l’eliminazione. Anche noi scenderemo in campo per vincere, è l’unica cosa che ci permette di ambire a qualcosa di più. Sarà un confronto apertissimo, contro una squadra molto forte, con giocatori di livello eccellente: dovremo essere più uniti di loro, perché hanno davvero elementi straordinari».

Ci saranno delle rotazioni? Ci sono anche giocatori diffidati…

«È evidente che modificheremo qualche calciatore. Abbiamo giocato due giorni fa e ne giocheremo un’altra tra due giorni, quindi possiamo dare spazio a chi si allena con costanza ogni giorno. Far vedere una squadra così pronta è segno che gli allenamenti sono seguiti seriamente anche da chi gioca meno».

Koopmeiners giocherà a centrocampo o in difesa?

«Sarà impiegato a centrocampo. Bremer? Sono valutazioni che devo ancora fare, anche per Gatti che probabilmente non ha 100 minuti nelle gambe. Potrebbe esserci una staffetta tra i due».

Ha chiarito sui social la polemica con Conte?

«Se questi sono temi da Champions League… Ma di cosa parliamo? Andiamo avanti.»

Chi giocherà davanti? Yildiz avrà la possibilità di riposare?

«Al momento non posso svelare l’intera formazione. Davanti inizierà Openda».