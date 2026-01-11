Sarri: «Ogni anno alla Lazio sembra che sia l’anno zero»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-gara di Verona-Lazio, che andrà in scena tra meno di 15 minuti. Di seguito l’intervento.

Sarri: «Ogni anno alla Lazio sembra l’anno zero»

«Taylor ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico.»

Sugli obiettivi

“Gli obiettivi li ho ben delineati, quello di costruire un gruppo che con un paio di innesti diventi una squadra pronta per un livello superiore. La cosa che sconcerta un po’ alla Lazio è che tutti gli anni sembra sia l’anno zero”.