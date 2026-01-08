Sabatini risponde a Spalletti: «I videini sugli allenatori e i rigori li ho fatti anche per altri, sono mie opinioni»

Il giornalista Sandro Sabatini, durante la trasmissione Pressing, ha commentato le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-partita di Sassuolo-Juventus, dove il tecnico potrebbe rivolgersi a lui (non ha fatto nomi).

La risposta di Sabatini a Spalletti

«Se Spalletti si rivolgeva a me, rispondo. Le allusioni non mi piacciono. Ho visto tanti videini. Se l’è presa col mio e non con quelli in cui si diceva che David era stato indegno. I videini sugli allenatori e rigori li ho fatti per Gasperini con Lookman, con Fonseca al Milan a Firenze, l’ho fatto sulla Fiorentina con Kean e Mandragora. È una mia opinione, il rigore lo decide l’allenatore. Se il designato non se la sente, un gesto d’intesa con l’allenatore ci deve essere. Io facevo il giornalista quando Spalletti giocava e mandavo i pezzi col fax. Ora ci sono i videini, è cambiato il mondo. Ho troppa stima di Spalletti allenatore. Le allusioni sono totalmente fuori dalla realtà e dall’eleganza. Non faccio il tifo per nessuna squadra o allenatore, sono uno che ha della gente che mi stima, dico che faccio il tifo per la Nazionale. Io suggerisco Allegri per la Nazionale».