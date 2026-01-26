Per Juanlu il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Siviglia deve far cassa entro il 30 giugno

Juanlu Sanchez è uno degli obiettivi del Napoli dalla scorsa estate; il terzino/esterno destro del Siviglia non riuscì ad arrivare perché mancava l’accordo tra i due club. Ora gli azzurri ci stanno riprovando, dato il forte interesse anche di altri club.

Come riportato dagli spagnoli di Abc:

Una delle squadre che ha mostrato interesse a ingaggiare Juanlu per mesi è il Napoli. Il suo allenatore, Antonio Conte, sta spingendo per l’esterno del Siviglia. Ma al momento i club non sono d’accordo sulla formula, poiché il club spagnolo lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. I partenopei hanno negoziato tutta l’estate per il giocatore, ma non c’è stato un accordo economico. Ora, stanno tornando alla carica, consapevoli che anche squadre come la Juventus lo stanno valutando. Hanno proposto per Juanlu un prestito con diritto di riscatto, la stessa proposta della Juventus. Una formula che però non soddisfa il Siviglia, costretto a far cassa prima del 30 giugno; sarebbe accettata dalla squadra spagnola solo se ci fosse un impegno a pagare il riscatto prima di questa data.