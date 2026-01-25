Juanlu: «Sono felice a Siviglia, ma c’è ancora una settimana di mercato e sappiamo le esigenze del club»

Il terzino spagnolo è stato accostato al Napoli anche in questa sessione di gennaio e, consapevole dei problemi economi del Siviglia, non chiude completamente la porta

Juanlu Sanchez, accostato al Napoli sia in estate sia in questa sessione di mercato invernale, ha così parlato di tali voci. Ecco le sue parole riportate da El Desmarque.

Le parole di Juanlu

Ecco cosa si legge su El Desmarque:

Nella vittoria del Siviglia contro l’Athletic Bilbao, uno dei protagonisti del match è stato Juanlu Sánchez. Nonostante si sia mostrato felice a Siviglia, lo stesso terzino ha ammesso che il suo futuro non è ancora definito e che, a fronte delle urgenze economiche del club, potrebbe verificarsi una partenza prima della chiusura del mercato di trasferimenti.

«Sono molto contento a Siviglia, è vero che manca ancora una settimana al termine del mercato e tutti sappiamo quali siano le necessità del club», ha dichiarato il giocatore sevillista dopo la partita, chiarendo che la sua permanenza dipenderà sia da ciò che lui vorrà sia dalle esigenze della società.

Juanlu era già stato molto vicino a lasciare il Siviglia la scorsa estate, con un interesse concreto da parte del Napoli, che aveva presentato un’offerta in linea con la sua valutazione e con la disponibilità dello stesso giocatore a fare il salto in Serie A, prima che alla fine non si trovasse un accordo.