Stellini: «Ci sono giocatori non utilizzati e invece abbiamo bisogni di cambi in attacco e centrocampo»
A Dazn: «Il Napoli è l'unica squadra italiana a giocare 9 partite a gennaio, anche il calendario è stato fatto male».
Il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo
Stellini a Dazn
Sugli infortuni?
«Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Elmas aveva giramenti di testa probabilmente influenza. Mentre per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Gli stati d’animo sono la felicità per la vittoria e i complimenti alla squadra. Poi abbiamo la situazione che abbiamo e continuiamo a giocare. Credo che il Napoli sia l’unica squadra italiana a giocare 9 partite a gennaio, anche il calendario è stato fatto male».
Come si gestisce?
«A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano lottando e facendo delle buone prestaizoni. Oggi le energie none rano ala mssimo. Dal punto di vista fisico non è facile, in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti e anche con la società ci sarà un discorso da fare perché è probabile che abbiamo bisogno di giocatori nell’immediatezza»
«Se certi giocatori non vengono utilizzati è chiaro che noi abbiamo bisogno di cambi, altrimenti dobbiamo andare a pescare nella primavera»
Un giocatore come Lucca?
«Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco non stiamo cambiando molto. Abbiamo bisogno che rientri Neres e non sappiamo quando tornano gli altri. C’è un po’ di ansia perché le partite sono tantissime».
È un messaggio che manda alla società?
«È un ragionamento che io sto facendo lucidamente. È una questione di numeri e non di scelte. Alcuni interventi sono pianificati»