Stellini: «Il problema non è che non segnano gli attaccanti, abbiamo bisogno di rotazioni magari intervenendo sul mercato»

In conferenza: «Su Rrahmani e Politano non abbiamo feedback al momento. È prematuro dare un giudizio e non voglio sbagliarmi»

Il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo

Napoli-Sassuolo la conferenza di Stellini

Partita complicata dagli infortuni?

«Quando siamo andati in vantaggio avevamo creato e trovato giocate che cercavamo per attaccare l’area, trovato il gol abbiamo commesso qualche errore di troppo: ripartenze loro sono arrivate con nostri passaggi sbagliati, errori nel primo controllo, correre all’indietro per così tanti metri in questa fase è stancante. Più avanti vai nella partita, perdi lucidità e cerchi di portare il risultato a casa. Non è semplice giocare contro calciatori veloci e di qualità. Matic si muoveva in modo intelligente e loro avevano giocatori che ci portavano via i nostri. Sono stati bravi a fare ciò che dovevano, siamo stati bravi»

Come si spiega il calo nel secondo tempo?

«Penso sia abbastanza evidente che la stanchezza e la poca lucidità ti fa commettere qualche errore di troppo. Non siamo qui a criticare, ma a dare grande valore ai ragazzi che hanno dato tutto e anche di più. Dobbiamo fare i complimenti e compattarci cercando di commettere meno errori. Siamo contenti del risultato e un po’ preoccupati per le tante partite».

Nel 2026 ancora non sono arrivati gol dagli attaccanti

«Ricordo delle situazioni da gol di Hojlund, anche Elmas ne ha avute. Non è la nostra prima preoccupazione. La preoccupazione è quella di costruire il prima possibile delle rotazioni magari intervenendo sul mercato»

Sull’assenza di Neres?

«Sono stati tre giorni nel tentativo di fargli recuperare la condizione. È un fastidio legato a trazioni in velocità»

Rrahmani e Politano preoccupano?

«Non abbiamo feedback al momento. È prematuro dare un giudizio e non voglio sbagliarmi»