Moratti: «Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Ecco le sue parole.

Le parole di Moratti

«Penso che sarà una corsa a tre fino alla fine. L’Inter ha dimostrato che Chivu è riuscito a trovare il giusto equilibrio, il Napoli può contare su un allenatore che è un vero fenomeno, mentre il Milan ha dalla sua l’esperienza e il carisma di Allegri. Nessuna delle tre mollerà. Per come la vedo io, Inzaghi è andato via male. Non mi è piaciuto ciò che è successo: ha cercato di imitare Mourinho, ma è stata una brutta imitazione. Mourinho se n’era andato dopo aver vinto il Triplete, c’era ben altra storia alle spalle».

Su Conte

«Io avrei affidato l’Inter ad Antonio Conte. Detto questo, va riconosciuto che puntare su Chivu è stata una scelta intelligente e anche coraggiosa: è molto bravo e lo sta dimostrando».

Sul Var

«Gli arbitri devono abituarsi ad usarlo al meglio, inizialmente ha dato fastidio al pubblico perché interrompeva troppo poi ci siamo abituati, gli arbitri devono usarlo meglio perché rischia di togliere personalità al direttore di gara.

Quali calciatori la entusiasmano di più in questo periodo?

« Modric è un piacere vederlo come si muove in campo è bellissimo, tra i giovani ammiro Nico Paz che ha doti notevoli”.