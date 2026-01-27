McTominay: «Ho affrontato molte volte il Chelsea e ogni volta è speciale»

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che deciderà il percorso europeo degli azzurri.

L’intervista a Scott McTominay

Tutti i match sono importanti, ma quanto pesa questa partita?

«Ogni partita è importante, ma questa dobbiamo assolutamente vincerla, perché può cambiare la nostra stagione».

Per lei è sempre speciale affrontare squadre di Premier League?

«Certo, ho affrontato molte volte il Chelsea e ogni volta è speciale. È una grande squadra, con un ottimo allenatore e grandi giocatori, sarà una partita complicata».

La squadra ha assorbito il ko di Torino?

«Sì, certamente. Sappiamo di dover sempre migliorare. Quello è stato un match difficile contro una squadra forte, ma noi abbiamo comunque dato tutto quello che avevamo».

Cosa può fare la differenza domani? L’età media è diversa: peseranno di più l’entusiasmo dei giovani o l’esperienza?

«Non saprei, è una domanda difficile. Alla fine la differenza la fa sempre chi gioca meglio in campo».

Come sta il Napoli in vista del match?

«Stiamo bene e faremo di tutto per vincere la partita. Questo è l’unico obiettivo».