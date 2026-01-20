Il ds del Napoli a Sky Sport: «Nonostante le limitazioni che ci sono imposte sul mercato, cercheremo di andare ad allungare e migliorare la rosa»

Manna: «Il mercato? In attacco adesso siamo corti: Politano e Neres sono out, Lukaku è appena rientrato»

Parla subito di Hojlund.

Manna: «Hojlund è un grandissimo professionista, un grande calciatore. Torna a casa, l’anno scorso qui ha fatto due gol qui, speriamo che si ripeta stasera.

Il mercato.

Manna: «Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, è importante perché è un nostro obiettivo che ci eravamo prefissi a inizio stagione per il nostro percorso. Mercato? Per sfortuna dobbiamo operare con limitazioni, cercheremo di andare ad allungare e migliorare la rosa, davanti adesso ci mancano tanti giocatori, Politano out, Neres out, Lukaku sta recuperando. Anguissa dovrebbe rientrare presto».

