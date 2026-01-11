Manna: «Mercato? Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli»

A Dazn: «vogliamo provare a migliore la squadra, non è certo che questo accada, ci sono ancora venti giorni. Billing? Fummo fortunati, bravo lui, grande ragazzo».

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn poco prima di Inter-Napoli.

«Nel dubbio, io sto sempre con Conte (ossia Inter favorita per lo scudetto, ndr), è una bella partita, sono due grandi squadre, l’anno scorso è stato un duello fino alla fine dell’anno, speriamo di ripeterlo anche quest’anno».

Politano ha detto: “vogliamo vincere ma l’importante è non perdere”.

«Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario, loro sono in un grandissimo momento di forma, noi pure in un ottimo momento, abbiamo le nostre problematiche, è una partita che può segnare uno spartiacque importante, oggi il Milan ha pareggiato».

Il mercato

«In questo momento il Napoli è una squadra rodata consolidata, non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli, vogliamo provare a migliore la squadra, non è certo che questo accada, ci sono ancora venti giorni. Billing? Fummo fortunati, bravo lui, grande ragazzo».