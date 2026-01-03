Leoni: «Nessuna offerta concreta dai club italiani in estate, il Liverpool è stata la scelta migliore»

A Sportweek: «La rottura del crociato? Mi sono reso conto subito che fosse quel tipo infortunio. A me stesso, dico: sarà successo per farmi diventare più forte».

Il difensore Giovanni Leoni, ex Parma ora al Liverpool, si è rotto il crociato il 23 settembre all’esordio con la sua nuova squadra.

Le parole di Leoni

Nella sua intervista a Sportweek ha parlato proprio del momento dell’infortunio:

«Mi sono reso conto subito che fosse quel tipo infortunio. Un dolore grande, forte, il più forte che abbia mai provato, ma credo che la vita riservi certe cose e il destino mi abbia portato a questo. A me stesso, dico: sarà successo per farmi diventare più forte».

In estate si parlava di diverse big italiane su di lui:

«Non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Poi è arrivato il Liverpool e fai fatica a non guardarlo con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore».

Infine, ha parlato della fase di recupero che sta vivendo:

«Ora la parte più difficile è passata. Sto facendo riabilitazione, piscina, palestra. Per un calciatore, un infortunio così può essere il momento più difficile della carriera ma io ora voglio solo allenare la testa per tornare più forte d i prima. Penso sia l’aspetto fondamentale: la testa può fare la maggior parte del lavoro».