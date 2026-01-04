Sarri: «Gli arbitri? Mettiamoli nell’elenco delle difficoltà da superare»

In conferenza: «Ho fatto una riunione con la società per dire quali sono i ruoli scoperti e ho fatto i nomi per far capire le caratteristiche che volevo»

Dopo la sconfitta contro il Napoli di Conte, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza

Sarri in conferenza

Una Lazio brutta e un Napoli che ha giocato molto bene. Quanto influisce il mercato? Ha fatto dei nomi precisi alla società?

«Per quanto riguarda la partita il divario tecnico è palese e l’avremmo persa lo stesso. Ci abbiamo messo del nostro con un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso. L’unico momento vero della partita è stata la fase iniziale del secondo tempo. Differenziale tecnico evidente e alcuni errori nostri. Per il mercato deve parlare con la società e il direttore. Io ho fatto una riunione per dire quali sono i ruoli scoperti e ho fatto i nomi per far capire le caratteristiche che volevo»

Le polemiche arbitrali possono aver inciso?

«Pensa che siamo la seconda squadra per numero di falli fatti quindi siamo una con meno falli addosso e pure siamo quella con più esclusi. I numeri non tornano. Questo è un argomento affrontato anche ieri in riunione tecnica, che gli arbitri non diventino un alibi. Mettiamoli nell’elenco delle difficoltà da superare e invece oggi siamo andati a prendere due espulsioni evitabili»

Rovella e Cataldi sono sovrapponibili e giocare insieme? Mercoledì potrebbe giocare Cancellieri centravanti?

«Cancellieri è arrivato in un’operazione più vasta e in difficoltà abbiamo fatto un tentativo. Rovella e Cataldi in emergenza possono fare uno spezzone insieme»

L’arrivo di Insigne o di un giocatore simile presuppone la possibilità di un cambio di modulo?

«Penso di no, il vice Zaccagni è la problematica minore. Abbiamo esigenze più importanti in altri ruoli»