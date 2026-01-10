Italiano: «Dopo la finale di Supercoppa il Bologna si è un po’ imborghesito, dobbiamo riprendere il ritmo di prima»

A Sky Sport: «Non credo che ogni volta che non si ottiene il risultato sia necessario cercare la causa o il perché. Spero che questa partita ci ridia lo slancio per tornare quelli di un mese fa.»

Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio maturato contro il Como, Vincenzo Italiano ha così analizzato la prestazione dei suoi.

Le parole di Italiano

A Sky Sport:

«In larga parte siamo tornati ai nostri standard; per lunghi tratti della partita ho rivisto nuovamente concentrazione e qualità nel palleggio. Alcuni segnali erano già emersi contro l’Atalanta, oggi c’è stata una conferma. Non dobbiamo però cadere nell’errore di restare in inferiorità numerica, soprattutto contro una squadra capace di gestire bene il possesso come il Como.»

«Alla fine, l’eurogol di Baturina non ci ha permesso di conquistare la vittoria, ma sono emersi segnali positivi di risveglio dalla mia squadra. Continuiamo a lavorare, sono convinto che possiamo tornare a mostrare il Bologna di un mese fa.»

Sul calo

«Se devo fare un’analisi, penso che ci fossimo un po’ imborghesiti. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene. Abbiamo affrontato Juve, Napoli, Inter e Atalanta, le quattro squadre che in questo periodo stanno molto bene, e non credo che ogni volta che non si ottiene il risultato sia necessario cercare la causa o il perché.»

«Dopo la finale di Supercoppa ci siamo un po’ imborghesiti, ma ora che siamo concentrati e attenti, posso dire che siamo tornati. Superata questa mini-crisi, lasciato alle spalle questo black-out, spero che questa partita ci ridia lo slancio per tornare quelli di un mese fa. Stavamo giocando bene e dobbiamo riprendere quel ritmo.»