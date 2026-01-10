Como-Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano? Penembakan bulat. Baturina se lo inventa e salva Fabregas

Povero Italiano, stava dominando. Poi Cambiaghi è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere. Palo di Nico Paz

La sfida Fabregas-Italiano non conosce vincitori: al Sinigaglia termina 1 a 1. Decisivi i gol di Cambiaghi al 48′ e il gioiello a giro di Baturina al 94′. Lo stesso Cambiaghi, però, ha cambiato la partita. Al 61esimo è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere per fallo di reazione. A quel punto, la partita è cambiata. A proposito, come si dice tiro a giro in indonesiano? Lo abbiamo trovato: penembakan bulat

Como-Bologna, report del match

Partenza subito complicata per il Como, messo alla prova dal Bologna con un tiro improvviso di Cambiaghi dopo appena 58 secondi, prontamente respinto da Butez. I padroni di casa hanno però subito ritrovato concentrazione, ripartendo con azioni insistite sulla sinistra guidate da Jesus Rodriguez, mentre Ravaglia è dovuto intervenire in due occasioni per evitare il peggio.

Appena ripreso il secondo tempo, Jesus Rodriguez si è creato da solo una chance per portare avanti il Como, ma a segnare è stato il Bologna alla prima vera opportunità. Una palla persa da Vojvoda ha dato il via all’azione personale di Cambiaghi che ha sbloccato il match sull’1-0 ai danni del Como. La squadra di Italia a questo punto era padrona del campo.

Ma il calcio sa essere infame. Al 61esimo Cambiaghi è stato espulso per una gomitata a Van der Brempt, con intervento del Var, e poco dopo un rigore assegnato per trattenuta di Vitik su Douvikas è stato successivamente revocato perché giudicato troppo lieve. Il Bologna ha tirato un sospiro di sollievo al 67’, quando Nico Paz ha colpito il palo interno, negando la rete del pareggio.

A decidere la sfida è stato Martin Baturina: subentrato, ha raccolto palla dal lato corto dell’area di rigore, si è liberato e con un destro a giro delizioso e preciso ha battuto Ravaglia, firmando l’1-1 finale.

Un punto fondamentale per il Como che sale a 34 punti e si porta a soli due punti da Roma e Juventus.