Il Como ne fa 6 al Torino, undici tra andata e ritorno: la squadra di Fabregas è quinta, in attesa di Juve-Napoli

Il Como passeggia contro il Torino; la squadra di Fabregas vince 6-0 dopo aver rifilato un 3-0 lunedì alla Lazio. Nove reti segnate in due match, zero gol subiti. Resta la seconda difesa meno battuta della Serie A, dietro solo alla Roma, e a pari merito con il Milan. I lariani ora sono quinti a 40 punti, a +1 sulla Juventus e a -2 dalla Roma (che devono ancora giocare). Sognare la Champions non è poi così impossibile.

Anche se Nico Paz non ha brillato, ci hanno pensato i suoi compagni di squadra. Doppietta di Douvikas, 8 gol in A per il centravanti quest’anno; gol di Baturina, Kuhn, Caqueret e un rigore segnato da Da Cunha. All’andata il Como aveva vinto 5-0 contro i granata.

Torino ora a 23 punti, 14esimo con la peggior difesa del campionato (40 gol subiti).