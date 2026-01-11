Hojlund: «Dovevamo metterci più qualità e fare di più, anche se era difficile avvicinarsi alla porta e calciare»

L’intervista Hojlund

Sul duello con Akanji?

«È stato un 50-50. Il bello dei big match è affrontare anche difensori così. C’è stata un’occasione in cui avrei dovuto segnare. Dovevamo metterci più qualità e fare di più, anche se era difficile avvicinarsi alla porta e calciare. È una questione di piede sinistro».

Sei stanco in questo momento?

«Mamma mia! Sento di essere migliorato rispetto alla prima esperienza in Italia che mi ha aiutato ad immergermi nel Napoli di Conte. Ci sono delle somiglianze tra quell’Atalanta di Gasperini e questo Napoli di Conte».

Una parola in napoletano?

«Ciao uagliò, fratm!».