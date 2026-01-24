Gutierrez: «Gli allenamenti sono più intensi, sono migliorato e voglio imparare a giocare sull’altra fascia»

A Diario As: «Conte è molto serio, mi aiuterà a fare il prossimo step in carriera. In Italia Inter e Milan sono forti, ma noi siamo fortissimi in casa. Napoli è spettacolare, se chiedi una mano ti danno subito aiuto»

Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli acquisito quest’estate dal Girona, è stato raggiunto dai microfoni di Diario As. Di seguito quanto dichiarato riportato integralmente, in vista della partita contro la Juventus di domani pomeriggio (ore 18 ndr).

Gutierrez: «Sono migliorato fisicamente, Conte sa vincere, è molto serio»

Il Napoli ora ha due finali da giocare: Juventus e Chelsea.

«Dobbiamo concentrarci sulla vittoria della partita di questo fine settimana. È molto importante, soprattutto contro la Juventus: non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare. Una volta finita, penseremo alla finale contro il Chelsea. Nonostante tutte le assenze, potremo fare un’ottima prestazione».

È qui da poco tempo e ha già vinto un titolo.

«È stato un giorno molto speciale perché è il primo trofeo che vinco indossando questa maglia. Inoltre, erano passati 11 anni dall’ultima volta che il club aveva vinto la Supercoppa. A livello personale, sono molto, molto felice perché ho già vinto un trofeo al mio primo anno».

Ha subito un infortunio alla caviglia in estate, ma il Napoli ha insistito per ingaggiarlo.

«Non è stato facile perché ho dovuto affrontare l’operazione e non sapevo bene come sarebbe andata. Ma alla fine, con tanto impegno e impegno, è andato tutto benissimo. Non appena il Napoli ha mostrato interesse per me, nonostante l’infortunio e considerando che è una squadra che ho sempre amato, non ho avuto dubbi. Ho avuto le idee molto chiare fin dall’inizio».

Come è stato il tuo adattamento all’Italia? Cosa pensi di Conte?

«Sono migliorato fisicamente perché gli allenamenti sono più intensi. Conte sa cosa significa vincere; i suoi titoli parlano da soli. Fin dal primo giorno, mi ha sempre detto cosa vuole da me. È un allenatore molto serio, molto concentrato su ciò che vuole e ha le idee molto chiare. A livello personale, posso imparare molto da lui perché è un tipo di allenatore che non avevo mai avuto prima. Può aiutarmi a fare il prossimo passo nella mia carriera».

Cosa pensi della città e dell’atmosfera di Napoli?

«Spettacolare. Penso che l’Italia sia il Paese più simile alla Spagna. La gente qui vive per il calcio e, ogni volta che hai bisogno di qualcosa, loro sono lì per dartelo. Sono molto grato per questo. Non avevo mai lasciato la Spagna prima; questa è la prima volta che gioco all’estero, e all’inizio è diverso perché devi adattarti, ma la verità è che tutte le persone intorno a te rendono le cose molto più facili. In generale, nel club, quando hai intorno persone così talentuose, la motivazione ad allenarti e a dare il massimo è sempre al massimo. Fin dal primo giorno, guardare gli allenamenti e vedere come si allenavano le persone, come correvano, la velocità della palla, mi ha motivato a continuare a migliorare».

Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola giocano più o meno nella stessa posizione.

«Fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui, Matías, che parla la mia lingua, mi ha supportato molto. Sono entrambi grandi giocatori, lo hanno già dimostrato, vincendo lo Scudetto qui l’anno scorso, per esempio. Cerco sempre di capire cosa chiede loro l’allenatore e cerco di copiarlo un po’ e di adattarmi il più velocemente possibile».

Le assenze hanno condizionato la squadra.

«Abbiamo una squadra di venticinque giocatori, tutti molto talentuosi. Purtroppo, abbiamo avuto molti infortuni e ora siamo a corto di giocatori».

Contro il Copenaghen hai giocato a destra.

«È la prima volta che gioco lì, ma sinceramente è un ruolo in cui credo di poter fare bene. Quando ero piccolo, quando giocavo con i miei amici, mi mettevano sempre a destra. Mi piaceva. Devo ancora esercitarmi di più. Alla fine, anche la versatilità è un aspetto molto importante».

Gli alti e bassi stanno rendendo difficile per loro la Champions League.

«Siamo forti in casa; nessuno ci ha battuto al Maradona nel 2025, e non ci batteranno nemmeno nel 2026. Il nostro prossimo avversario, il Chelsea, è una squadra molto forte, e se non sei al 100%…»

Quali terzini ti hanno ispirato?

«Sono cresciuto a Madrid e, fin da bambino, guardavo il calcio e vedevo Marcelo in prima squadra. La qualità di Marcelo è fuori dal comune».

Quali consigli prendi in considerazione?

«Ricordo sempre mio nonno, che non c’è più, che mi diceva di fare sempre buon viso a cattivo gioco e di giocare la partita successiva come se fosse l’ultima, perché non si sa mai cosa può succedere».

A Napoli José Callejón è una leggenda.

«È molto popolare qui a Napoli; ha avuto degli anni fantastici lì. Per me è un onore essere paragonato a lui per la mia personalità, il mio stile di gioco…»

Ha lavorato con Zidane, Ancelotti, Míchel.

«Sarò sempre molto grato a Zidane perché mi ha fatto debuttare al Real Madrid. Quel giorno mi disse: «Miguel, non è diverso, continua a fare quello che hai fatto al Castilla, è per questo che sei qui, per aiutarci. Sei più che bravo.» Con Ancelotti, è successo che Marcelo e Mendy fossero infortunati, e devo ringraziarlo molto anche perché non mi ha visto con la stessa lucidità di Zidane. Essere allenato da qualcuno che è poi diventato l’allenatore con più titoli nella storia del Real Madrid è un privilegio. E Michel mi ha catapultato dove sono ora. Penso che sia un allenatore che si adatta molto bene ai giocatori; sapeva come tirare fuori il meglio da me. Se non fosse stato per lui, ovviamente non sarei il giocatore che sono oggi».

Stai pensando ai Mondiali?

«Tutti pensano alla Nazionale. Essendo qui al Napoli, in definitiva sei un po’ più vicino alla convocazione per la Nazionale, grazie al livello del club, al livello di gioco della squadra e al potenziale di miglioramento dei giocatori. L’esposizione è molto maggiore. Rappresentare il mio Paese sarebbe un sogno».

Tornando alla Serie A, lo Scudetto è incandescente…

«Ci sono molte grandi squadre in lizza. L’Inter gioca sempre bene in trasferta. Il Milan è stato molto aiutato dall’arrivo di un Pallone d’Oro come Modric».

Anche il Como di Cesc è nella zona alta…

«Si può davvero vedere il loro stile di gioco quando si gioca contro di loro: il loro desiderio di possesso palla, il loro rifiuto dei lanci lunghi, la loro enfasi sul possesso e la loro fluidità di movimento in campo. Credo che questo sia più tipico del campionato spagnolo, dove ogni squadra vuole dominare. Stanno facendo una stagione fantastica e, soprattutto, stanno giocando un calcio fantastico».

Hai tempo di dare un’occhiata alla Liga?

«Ogni volta che posso, guardo il Girona per vedere come se la cava; ho molti amici lì. Ma guardo anche le partite contro i loro rivali di Serie A per studiare il loro stile di gioco».

Quali sono i tuoi obiettivi fino alla fine della stagione?

«Per me la cosa importante era poter tornare a giocare. Non giocavo da cinque mesi a causa dell’infortunio. Come squadra, dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere il top. Poi vedremo dove arriveremo»