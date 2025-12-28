Home » Il Campo » Dichiarazioni

Gutierrez: «Conte mi chiede di rimanere concentrato nell’aspetto difensivo, Girona e Napoli si somigliano»

A Dazn: «Nei tre anni a Girona sono stato felice; sono due città che hanno cose in comune».

Cm Cremona 28/12/2025 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Miguel Gutierrez-Filippo Terracciano-Alessio Zerbin

Miguel Gutierrez ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese.

Le parole di Gutierrez

Come sta andando con Conte?

«Bene. Sono felice di essere qui e lavorare con questa squadra. Il calcio italiano è molto diverso da quello spagnolo e sto imparando. L’italiano l’ho imparato parlando tutti i giorni».

Cosa ti chiede Conte?

«Di rimanere concentrato nella partita e nell’aspetto difensivo e offensivo, ma soprattutto difensivo».

Sostituire Spinazzola non era semplice. Trovi punti di contatto tra Girona e Napoli?

«Sì. Nei tre anni a Girona sono stato felice; sono due città che hanno punti in comune e sono felice».

