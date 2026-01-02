Guardiola: «Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile come Maresca, so che vi siete stufati di me»

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea; i Blues domenica affronteranno il Manchester City in campionato. E proprio dell’allontanamento di Maresca dal club (e un possibile erede ai Citizens l’anno prossimo) ha parlato Pep Guardiola, che però ha un contratto fino all’estate 2027.

Le parole di Guardiola

«Ho un contratto, l’ho detto milioni di volte. So che voi della stampa vi siete stufati di me, sono da dieci anni qui al City. Sono abbastanza sicuro che volete che me ne vada. Un giorno me ne andrò, ve lo prometto. Ma ho un contratto ora, sono felice, voglio lottare con la mia squadra. Il club mi rispetta, mi sostengono. Quindi cosa posso fare? Vedremo cosa accadrà».

Su Maresca ha dichiarato:

«Non ho idea di quale sarà il suo futuro. Il Chelsea, penso dal mio punto di vista, perde un allenatore incredibile. Una grande persona, ma è una decisione loro. Sorpreso? Tutto quello che posso dire è che mi ritengo fortunato».

Per il 45enne tecnico di Pontecagnano Faiano (Salerno) non sono tanto in discussione i risultati quanto la sua condotta fuori dal campo. La situazione è instabile da quando Maresca ha rilasciato commenti criptici sulle sue ” 48 ore peggiori ” al club dopo la vittoria contro l’Everton del 13 dicembre.

A quanto pare, scrive Il Guardian, Maresca, in carica da 18 mesi, ha salutato i suoi giocatori giovedì mattina. Il Chelsea, quinto in Premier League dopo una sola vittoria in sette partite, domenica farà visita al Manchester City. Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, è uno dei principali candidati a sostituire l’ex allenatore del Leicester. Lo Strasburgo è il club partner del Chelsea. Anche una manciata di altri candidati sono in lizza, con il Chelsea che spera di trovare un allenatore nei prossimi giorni. Potrebbe tuttavia aver bisogno di un ad interim per prendere il comando all’Etihad Stadium.