Guardiola: «Futuro? Mi fate questa domanda ogni anno, quando avrò 75 o 76 anni lascerò il City»

«Non ho parlato col club, ho ancora 18 mesi di contratto e sto bene qui. Quando andrò via, il City dovrà essere preparato».

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha rivelato che non ci sono state per il momento discussioni con la dirigenza del Manchester City per lasciare il club alla fine della stagione, ma il tecnico si aspetta che la squadra inglese abbia già pronto un piano per il suo successore, quando sarà il momento che lui andrà via.

Le parole di Guardiola sul suo futuro

Il tecnico spagnolo ha un contratto col City fino a giugno 2027, anche se ci sono indiscrezioni che possa andar via già nell’estate 2026.

Guardiola ha spiegato, nelle dichiarazioni riportate dal Telegraph:

«Non ci sono state discussioni sull’argomento. Non resterò eternamente qui, ma questo lo dissi già. Nessuno di noi è destinato a restare per sempre in questo mondo, ma non ci sono discussioni. Quello che succederà, accadrà, e il club deve essere preparato a tutto. Sono qui, a meno che non vendano il club, cosa che non credo accadrà. Per il resto, il club deve essere preparato».

«Negli ultimi tre o quattro anni ogni volta, in un determinato periodo, qualcuno mi chiede del mio futuro. Prima o poi, quando avrò 75 o 76 anni, lascerò il Manchester City. Capisco la domanda quando sono alla fine di un contratto, ma mi mancano 18 mesi e sono felice di essere in questa squadra. Questo è tutto quello che posso dire. Questa domanda me la fate ogni singola stagione. Io e il club siamo connessi in termini di decisioni e quando accadrà, accadrà».